У Сімферополі стартував опалювальний сезон через зниження температури повітря і погіршення погодних умов, повідомляє прес-служба мерії.

«Упродовж сьогоднішнього дня в 1034 будинки із 1410, що мають централізоване опалення в Сімферополі, надійшли теплоносії, що становить 73% від загальної кількості», - сказав перший заступник сімферопольського міського голови Петро ПОЛТАВСЬКИЙ.

Тривають профілактичні і ремонтні роботи, «пов`язані з виникненням повітряних пробок у внутрішньобудинкових інженерних мережах у процесі подачі теплоносія».

За даними ПОЛТАВСЬКОГО, теплопостачання дитячих садків, шкіл, соціальних і медичних установ Сімферополя почалося 28 жовтня.