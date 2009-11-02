У Сімферополі стартував опалювальний сезон
20:04, 02 листопада 2009Крым
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У Сімферополі стартував опалювальний сезон через зниження температури повітря і погіршення погодних умов, повідомляє прес-служба мерії.
«Упродовж сьогоднішнього дня в 1034 будинки із 1410, що мають централізоване опалення в Сімферополі, надійшли теплоносії, що становить 73% від загальної кількості», - сказав перший заступник сімферопольського міського голови Петро ПОЛТАВСЬКИЙ.
Тривають профілактичні і ремонтні роботи, «пов`язані з виникненням повітряних пробок у внутрішньобудинкових інженерних мережах у процесі подачі теплоносія».
За даними ПОЛТАВСЬКОГО, теплопостачання дитячих садків, шкіл, соціальних і медичних установ Сімферополя почалося 28 жовтня.
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