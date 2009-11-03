Українці масово хворіють через неготовність медзакладів

Масові захворювання та смерті українців за останні два тижні спричинені неготовністю медичних закладів України до епідемії грипу.

Таку думку висловив виданню Gazeta Wyborcza керівник закладу профілактики інфекцій в Національному інституті ліків у Варшаві Павел ГЖЕСЬОВСЬКИЙ.

Експерт розкритикував панічні коментарі в засобах масової інформації, відзначивши, що насправді в Україні не відбувається нічого особливого.

«Спокійно! В Україні немає нового більш злого мутанта грипу A/H1N1, ніж той, котрий ми маємо в себе вже кілька місяців. Не наближається жодна зараза, яка масово повалить тисячі поляків», - сказав він.

ГЖЕСЬОВСЬКИЙ висловив думку, що масові смерті в України викликані поганою діагностикою та відсутністю необхідного обладнання для лікування й самих ліків.

«Ті люди померли від післягрипових ускладнень, у першу чергу, від запалення легень. Це може означати, що вони не мали доступу до респіраторів – обладнання, яке зазвичай використовують при проблемах із диханням», - сказав він.

ГЖЕСЬОВСЬКИЙ відзначив, що в європейських країнах «вже не помирають» від запалення легень.

«Виглядає на те, що система охорони здоров’я не була підготовлена до епідемії грипу A/H1N1», - сказав він.

Експерт не виключив, що причиною смертей може бути і звичайний грип.

Він також додав, що у Німеччині жоден із 30 тисяч чоловік, які підхопили вірус A/H1N1, не помер.

За останніми офіційними даними, в Україні на грип та ГРВІ захворіло 255 тисяч людей, що майже в 7 разів більше, ніж було станом на 29 жовтня, а кількість госпіталізованих зросла в 15 разів - до 15 тисяч.

За інформацією прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, станом на 3 листопада в Україні в результаті епідемії померла 71 особа.

Медики називали причиною більшості смертей пневмонію.

У Польщі, за різними даними, в лікарнях у прикордонних з Україною районах знаходиться від 4 до 6 людей з підозрою на зараження вірусом A/H1N1.

Із травня цього року підтверджено наявність цього вірусу у 170 поляків, жоден з яких не помер. Хворі переносили цей вірус набагато легше, ніж звичайний грип, і польські власті з серпня навіть не госпіталізували хворих.