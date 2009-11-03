Центр зайнятості одержав списки на вивільнення 1,8 тис. співробітників ЧФ

Севастопольський міський центр зайнятості в жовтні одержав списки на вивільнення 1 тис. 900 працівників, з них 1 тис. 800 чоловік - представники Чорноморського флоту Росії.

«Чекаємо приходу до нас нових претендентів роботи в грудні-січні», - повідомив директор центру зайнятості Олександр ШАПІРО під час «прямого ефіру» ТРК «Севастополь».

Перший пік вивільнення працівників у місті був у січні, коли Севастополь вперше відчув вплив світової фінансово-економічної кризи, що почалася наприкінці минулого року.

Другий пік - в червні, коли була перша хвиля масових скорочень робітників і службовців (вільнонайманих) ЧФ РФ.

Третій пік відчули в жовтні, коли рівень реєстрації досяг понад 500 чоловік на місяць.

Разом з тим, заявив директор центру зайнятості, якщо підводити попередній підсумок року, то він «вельми позитивний». «Основні планові показники ми виконуємо, а головний для нас плановий показник - це працевлаштування громадян. Зараз ми його виконали практично на 80%. В абсолютній величині ми досягаємо рівня працевлаштування минулого року», - сказав ШАПІРО.