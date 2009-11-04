Чоловік помер від пневмонії у Криму

Молодий чоловік помер сьогодні в одній з лікарень Криму, імовірно, від пневмонії. Точна причина смерті буде встановлена після розтину.

«Хлопця доставлено до лікарні на 5-й день (після початку хвороби). Йдеться про пізнє звернення», - сказав по телефону кореспонденту УНІАН заступник міністра охорони здоров`я Криму Олег СТЕБЛІЙ.

28-річний чоловік з Херсонської області знімав квартиру в Криму і працював на будівництві.

Хлопець поступив до лікарні з діагнозом «двостороння пневмонія» сьогодні рано вранці, вдень він помер. Випадком зацікавилися вірусологи.

«Приїжджали наші інфекціоністи... Аналізи будуть після висновку Києва, що там: чи то це пневмонія, що ускладнилася після сезонного грипу, чи то іншого грипу, чи то бактерійна пневмонія», - сказав СТЕБЛІЙ.

Він закликав жителів Криму не піддаватися паніці.