Росія дала орден кримському депутату

Депутат Верховної Ради автономії, лідер Російської громади Криму Сергій ЦЕКОВ отримав Орден Дружби - державну нагороду РФ.

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сьогодні вручив групі іноземних громадян нагороди за великий внесок у зміцнення дружби, співпрацю і розвиток культурних зв`язків з РФ, повідомили у прес-службі Кремля.

У Великому Кремлівському палаці Орден Дружби одержали кілька політичних і громадських діячів України: голова комітету Верховної Ради з питань правосуддя Сергій КІВАЛОВ, виконавчий секретар громадсько-політичного об`єднання «Український форум» Георгій КРЮЧКОВ і кримський депутат Сергій ЦЕКОВ.

Різні нагороди одержали також представники інших країн.

МЕДВЕДЄВ охарактеризував нагороджених як «справжніх ентузіастів, зусиллями яких на дуже високому рівні підтримується інтерес до нашої історії, до російської культури, вивчається російська мова, зберігається цілісність і різноманіття того унікального явища, яке ми називаємо «російський мир», об`єднуючого і російських співвітчизників, і всіх друзів Росії на континентах нашої планети».