«Артек» не виганятиме школу

Адміністрація Міжнародного дитячого центру «Артек» не планує примусове звільнення приміщень учбово-виробничого корпусу від спеціалізованої ялтинської школи з поглибленим вивченням іноземних мов, повідомляє прес-служба.

3 листопада Севастопольський Апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу на рішення Господарського суду Криму від 26 серпня про неможливість функціонування спецшколи у приміщенні корпусу «Артеку».

Школа створена у 2005 році. «Артек» заявляє, що вона, не маючи законних підстав, до сьогоднішнього дня працює у приміщенні корпусу МДЦ, призначеного для організації навчального процесу з дітьми, котрі перебувають на відпочинку. Значну частину витрат, пов’язаних з діяльністю спеціалізованого закладу і створенням умов для комфортного навчання учнів спецшколи, несе дитячий центр.

«Ми просимо ялтинську міську раду якомога швидше визначитись щодо подальшої долі спеціалізованої школи. Якщо буде неможливим знайти правові і господарські механізми для подальшого функціонування спецшколи на території «Артеку», треба шукати інші варіанти, керуючись при цьому лише одним - інтересами дітей», - зазначає генеральний директор «Артеку» Борис НОВОЖИЛОВ.