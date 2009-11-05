Туристи привезли в Ялту не грип

Троє жителів Західної України, які відпочивають у санаторіях Південного берегу Криму, доставлені до інфекційної лікарні з підозрою на грип, проте це захворювання у них не виявлене - у людей застуда.

«Грип не виявлений, у них звичайне застудне захворювання», - повідомила телефоном кореспонденту УНІАН прес-секретар мера Ялти Тетяна АГАРКОВА.

За її словами, відпочиваючих у санаторіях, якщо у них є симптоми застудних захворювань, відправляють до інфекційної лікарні. «До лікарні відправляють усіх з більш-менш схожими симптомами (грипу), щоб підтвердити - так чи ні», - сказала АГАРКОВА.

Рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції в Ялті залишається нижче за епідпоріг.

«До нас дійсно поступили троє відпочиваючих із Західної України. Але в інфекційну лікарню з початком епідемії постійно поступають хворі (відпочиваючі і місцеві жителі) з ознаками простудних захворювань. Ми беремо мазки на вірус грипу і відправляємо в баклабораторію ялтинської СЕС. Сьогодні немає жодного підтвердженого діагнозу ні сезонного грипу, ні, тим більше, «каліфорнійського», - цитує прес-служба мерії слова заступника головлікаря по інфекційному відділенню міської лікарні №1 Ялти Галини КУЗЬМИЧ.