У Криму відкрили пам`ятник Леніну
19:07, 06 листопада 2009Крым
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Ініціатива міністра освіти
Памятник засновникові радянської держави Володимиру Леніну відкрили комуністи в селищі на півночі Криму.
Він встановлений за ініціативою міністра освіти і науки автономії, комуніста Валерія ЛАВРОВА, мовиться у повідомленні прес-служби Кримського республіканського комітету Комуністичної партії України.
Пам`ятник відкрили у четвер в селищі міського типа Вольне Джанкойського району, уточнюють в рескомі.
Судячи з фотографій, пам`ятник – це встановлений на постаменті бюст Леніна.
7 листопада відзначається 92-а річниця Жовтневої соціалістичної революції.
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