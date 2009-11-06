У Криму відкрили пам`ятник Леніну

19:07, 06 листопада 2009
Крым
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Ініціатива міністра освіти

Памятник засновникові радянської держави Володимиру Леніну відкрили комуністи в селищі на півночі Криму. 

Він встановлений за ініціативою міністра освіти і науки автономії, комуніста Валерія ЛАВРОВА, мовиться у повідомленні прес-служби Кримського республіканського комітету Комуністичної партії України. 

Пам`ятник відкрили у четвер в селищі міського типа Вольне Джанкойського району, уточнюють в рескомі. 

Судячи з фотографій, пам`ятник – це встановлений на постаменті бюст Леніна. 

7 листопада відзначається 92-а річниця Жовтневої соціалістичної революції.

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