У Криму відкрили пам`ятник Леніну

Памятник засновникові радянської держави Володимиру Леніну відкрили комуністи в селищі на півночі Криму.

Він встановлений за ініціативою міністра освіти і науки автономії, комуніста Валерія ЛАВРОВА, мовиться у повідомленні прес-служби Кримського республіканського комітету Комуністичної партії України.

Пам`ятник відкрили у четвер в селищі міського типа Вольне Джанкойського району, уточнюють в рескомі.

Судячи з фотографій, пам`ятник – це встановлений на постаменті бюст Леніна.

7 листопада відзначається 92-а річниця Жовтневої соціалістичної революції.