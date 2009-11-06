ЧФ не губив секретних документів

Службова перевірка, проведена на кораблях і в частинах Чорноморського флоту Росії, не виявила недостачі або пропажі секретних документів, повідомило РІА Новості джерело в одній з російських силових структур.

Перевірка почалася в середу відразу після заяви керівника Служби безпеки України Валентина Налівайченка про нібито знайдені мешканцями Севастополя секретні документи, що стосуються діяльності ЧФ, які, за твердженням глави СБУ, були передані в місцеве управління служби і спецпоштою відправлені до Києва.

"Службова перевірка не виявила пропажу, втрату або недостачу секретних документів", - сказав співробітник російської структури.

В той же час він підтвердив, що російська сторона отримала пакет документів від СБУ. "Йде службова перевірка щодо підтвердження їх достовірності", - повідомило джерело.

За повідомленням газети " Комерсант-Україна", у четвер СБУ передала ФСБ Росії секретні документи. Йдеться про 10 документів об`ємом 180 сторінок, що мають гриф "таємно". Зокрема, серед них - "Керівництво по підготовці кораблів і судів ВМФ до походів, переходів, виходів на бойову підготовку, управління ними в ході виконання завдання в морі" і "Інструкція по організації берегової системи спостереження".