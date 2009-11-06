Справу на мільйон доларів передали до суду

Прокуратура Криму закінчила розслідування і передала до суду кримінальну справу за звинуваченням голови і землевпорядника однієї з південнобережних сільських рад, а також посередника афери в отриманні хабара в особливо великому розмірі.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби наглядового відомства.

Чиновники Малорічинської сільради і посередник вимагали 1,1 млн. доларів у росіянина за сприяння у виділенні 5 гектарів землі. Посадовців затримали у другій половині серпня під час отримання 750 тис. доларів – частини хабара.

Голові сільради інкриміновано ще один епізод вимагання хабара у розмірі 300 тис. доларів за виділення 0,5 га землі.

«Трьом фігурантам прокуратурою пред`явлено звинувачення у здійсненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, – отримання хабара в особливо великому розмірі за попередньою змовою групи осіб. Зібрані докази 6 листопада направлено до суду», – зазначили у прес-службі.