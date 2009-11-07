Тисяча комуністів святкувала річницю Жовтня в Криму

Святковою демонстрацією і відкриттям пантеону трудової слави відзначили кримські комуністи 92-у річницю Жовтневої соціалістичної революції.

"Немає альтернативи і бути не може соціалізму. Все одно ми доб`ємося того, щоб українське суспільство, кримчани повернулися на дорогу будівництва соціалізму і жили при соціалізмі", - сказав лідер кримських комуністів Леонід ГРАЧ.

Близько тисячі активістів Компартії, "Союзу лівих сил", ветеранів, дітей війни, героїв праці і школярів у піонерських галстуках пройшли центральним проспектом Кірова у Сімферополі до набережної річки Салгир. По дорозі вони поклали квіти до пам`ятника Володимиру Леніну на головній площі міста і до монумента "Постріл у спину" на площі Радянської. Демонстранти йшли під транспорантами "Да здравствует Великий Октябрь!" и "Кризис - не за наш счет!", червоними прапорами і прапорами своїх політсил, інколи скандуючи "Ура!".

У районі набережної відкрили пам`ятник першому секретарю кримського обкому Компартії (1961-1967) Івану Лутаку і меморіал 97 героям соціалістичної праці, що жили і працювали в Криму, а також запустили в небо білих голубів.

"Завдання для нас всіх - захистити, відремонтувати, встановити нові пам`ятники героям праці, героям війни і всього радянського періоду", - відзначив ГРАЧ.