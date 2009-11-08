Капітана зняли з судна в Керчі

Чоловіка госпіталізовано

Капітана судна «Делавар», яке перебуває на якірній стоянці в Керченській протоці, госпіталізовано до лікарні через погіршення здоров`я, повідомила прес-служба кримського управління МНС. Інформація про хворого члена екіпажа надійшла увечері 7 листопада. На борт судна «Делавар» (Одеса, прапор Грузії, з вантажем пшениці) доставили медичного працівника. «Після проведення обстеження 53-річного чоловіка госпіталізували до неврологічного відділення», - зазначається у повідомленні.

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