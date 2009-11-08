Капітана зняли з судна в Керчі
14:00, 08 листопада 2009Крым
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Чоловіка госпіталізовано
Капітана судна «Делавар», яке перебуває на якірній стоянці в Керченській протоці, госпіталізовано до лікарні через погіршення здоров`я, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Інформація про хворого члена екіпажа надійшла увечері 7 листопада.
На борт судна «Делавар» (Одеса, прапор Грузії, з вантажем пшениці) доставили медичного працівника.
«Після проведення обстеження 53-річного чоловіка госпіталізували до неврологічного відділення», - зазначається у повідомленні.
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