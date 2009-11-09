Підстав для надзвичайного стану немає - Ющенко

Підстав для введення в Україні надзвичайного стану немає, заявляє президент Віктор ЮЩЕНКО.

«Я взагалі проти, щоб країна завмирала, щоб країна обмежувала свою життєдіяльність», - сказав глава держави в інтерв’ю «5-му каналу» в неділю.

Водночас ЮЩЕНКО наголосив, що йому б хотілось аби уряд вживав адекватні до ситуації дії, а не піарився.

За його словами, ще у квітні Всесвітня організація охорони здоров’я попереджала: в світі почалася пандемія грипу.

Президент зауважив, що кожна країна мала вживати заходів для попередження епідемії. «Бути готовою до неї (пандемії) - це обов’язок кожного уряду, кожного лікаря», - наголосив ЮЩЕНКО.

На його переконання, Україна не була готова.

Глава держави пригадав і те, що Блок Юлії Тимошенко, який очолює прем’єр-міністр, звіз на з’їзд до Києва людей, в тому числі й з тих областей, де вже були зафіксовані смертельні випадки.

Критикуючи інші кроки Кабміну, ЮЩЕНКО наголосив: «Уряд робив все навпаки від того, що вимагала епідеміологічна ситуація».