Підстав для надзвичайного стану немає - Ющенко
Хоча уряд робив усе навпаки
Підстав для введення в Україні надзвичайного стану немає, заявляє президент Віктор ЮЩЕНКО.
«Я взагалі проти, щоб країна завмирала, щоб країна обмежувала свою життєдіяльність», - сказав глава держави в інтерв’ю «5-му каналу» в неділю.
Водночас ЮЩЕНКО наголосив, що йому б хотілось аби уряд вживав адекватні до ситуації дії, а не піарився.
За його словами, ще у квітні Всесвітня організація охорони здоров’я попереджала: в світі почалася пандемія грипу.
Президент зауважив, що кожна країна мала вживати заходів для попередження епідемії. «Бути готовою до неї (пандемії) - це обов’язок кожного уряду, кожного лікаря», - наголосив ЮЩЕНКО.
На його переконання, Україна не була готова.
Глава держави пригадав і те, що Блок Юлії Тимошенко, який очолює прем’єр-міністр, звіз на з’їзд до Києва людей, в тому числі й з тих областей, де вже були зафіксовані смертельні випадки.
Критикуючи інші кроки Кабміну, ЮЩЕНКО наголосив: «Уряд робив все навпаки від того, що вимагала епідеміологічна ситуація».