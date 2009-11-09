У Севастополі без тепла 111 будинків
20:00, 09 листопада 2009Крым
0 0
Роботи планують завершити цього тижня
У Севастополі тепло досі не подається в 111 багатоквартирних будинків, повідомив начальник Головного управління ЖКГ міської державної адміністрації Володимир ХИБУЧЕНКО на апаратній нараді.
Планується, що цього тижня всі роботи з ліквідації розривів теплотрас будуть завершені, і тепло одержуватимуть як усі 2 тис. 656 будинків, що забезпечуються КП «Севтеплоенерго», так і ті будинки, тепло в які подає приватне підприємство «Севастопольська ТЕЦ».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter