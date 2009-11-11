«Артек» обіцяє наклепникам суди

Міжнародний дитячий центр «Артек» найближчим часом подасть два позови до суду у зв`язку із заявами про розбещення неповнолітніх на території табору, повідомив генеральний директор підприємства Борис НОВОЖИЛОВ.

Він знову заявив, що інформація про педофілію в дитячому центрі не відповідає дійсності.

За словами директора, у вівторок він підписав договір із київською юркомпанією про подання позову до суду про захист честі і ділової репутації центру.

«Найближчим часом ця компанія від імені Міжнародного дитячого центру «Артек» подасть до суду позов про захист честі, гідності, ділової репутації до тих людей, які озвучували цю інформацію (про розбещення дітей)», - сказав НОВОЖИЛОВ на прес-конференції в Сімферополі.

«Другий позов буде дуже серйозний - це матеріальний збиток», - додав гендиректор. Він зазначив, що заяви політиків і чиновників завдали колосального збитку підприємству.