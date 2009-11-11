Москаль цікавиться Жидіком

Начальник міліції Криму Геннадій МОСКАЛЬ просить керівництво автономії і головдержслужбу країни провести перевірку стосовно міністра курортів і туризму півострова Андрія СУМЦОВА.

МОСКАЛЬ заявив, що СУМЦОВ є державним службовцем і одночасно керує комерційною структурою, яка обслуговує кооперативне підприємство "Альпійське село", зареєстроване в Алушті.

"У комерційній структурі він одночасно обіймає посаду директора і бухгалтера, що є несумісним з державною службою", - стверджують в міліції.

Крім того, МОСКАЛЬ заявив, що СУМЦОВ змінив прізвище.

"Після того, як Луцьким РОВС стосовно нього було порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 103 Кримінального кодексу України (у редакції 1960 року), у 1999 році змінив прізвище з ЖИДІК на СУМЦОВ”, - зазначають в прес-службі міліції.

”Ситуація з підбором кадрів на міністерські пости в уряді Криму залишає бажати кращого”, - заявили в міліції.

МОСКАЛЬ направив листи на адресу голови Ради міністрів Криму Віктора ПЛАКІДИ і керівника Головного управління державної служби України Тимофія МОТРЕНКА.

Коментаря міністра агенція не має, бо зараз він у відрядженні.