Вітренко не йде у президенти

Центральна виборча комісія відмовила лідеру ПСПУ Наталії ВІТРЕНКО у реєстрації кандидатом на пост Президента України.

ЦВК мотивувала рішення тим, що ПСПУ, яка висунула ВІТРЕНКО кандидатом на пост глави держави, внесла грошову заставу у розмірі 1964 грн. замість потрібних за законом 2,5 млн. грн.

Як заявила ВІТРЕНКО членам ЦВК, 1964 грн. - це середня зарплата в Україні у вересні 2009 року.

«Відмовити мені і порушувати, а я підрахувала, 14 статей Конституції, - це з жодної точки зору не можна визнати нормальним у цивілізованій правовій країні. І ще з приводу суми застави: ми внесли 1964 гривні. Ми підрахували, скільки потрібно років людині, яка одержує середню зарплату, щоб зібрати 2,5 мільйона - 106 років», - сказала ВІТРЕНКО.