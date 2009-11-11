Ющенко назвав Тимошенко бомжем

Президент Віктор Ющенко заявляє, що реклама Юлії Тимошенко коштувала дорожче, ніж потрібно на боротьбу з епідемією грипу.

"Якщо мова йде про кошти, то проведення майдану і рекламної агітації, яка сьогодні на кожному стовпі висить - і в місті, і в лісі - обійшлася дорожче, ніж витрати на боротьбу з епідемією", - сказав глава держави під час "гарячої лінії" у "Комсомольській правді в Україні", відповідаючи на питання, де взяти мільярд гривень на боротьбу з епідемією.

"Ми говоримо про відкрите суспільство і чесну владу... Де беруться сотні мільйонів гривень на цю рекламу у прем`єра, у якого немає ні квартири, ні шматочка землі, ні машини? Бомж!", - обурився Ющенко.

"Як можна в 50 років бомжем жити у країні? Це все питання чеснот, і, боронь Боже, не сприйміть це як нападку на Юлію Володимирівну. Але якщо в 50 років (у прем`єра) немає ні кола, ні двора, то яку він хоче дати відповідь нації, як улаштувати майбутнє", - запитав президент.

Він порадив Тимошенко спочатку "влаштувати своє майбутнє", повідомляє Українська правда

Відео Звинувачення Ющенка на адресу Тимошенко є спробою дискредитувати роботу уряду, йдеться у коментарі народного депутата від БЮТ Олега Ляшка.

"Обзивати прем’єр-міністра "бомжем" і відмовлятися підписувати закон про виділення коштів на порятунок громадян від грипу може лише цинічна людина", - сказав він.

На думку Ляшка, заява Ющенко про відмову підписати закон щодо виділення 1 млрд. грн. для боротьби з епідемією в Україні є наочним прикладом того, як Президент "піклується" про народ.

"Він не хоче виділити 1 млрд. грн., щоб лікарні закупили ліки, і ми врятували сотні людей. В той же час Президент обіцяє з телеекранів, що підпише закон про підвищення соцстандартів, який є абсолютно популістським і економічно необгрунтованим. Там на все треба щонайменше 70 млрд. грн. У країні таких коштів зараз немає", - наголосив нардеп.