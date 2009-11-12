За розпалювання ворожнечі треба забирати ліцензії у ЗМІ - ідея НУ-НС

Українські засоби масової інформації мають позбавлятись ліцензії за розпалювання міжрегіональної і міжнаціональної ворожнечі, таку думку у коментарі УНІАН висловив народний депутат від НУ-НС Володимир АР’ЄВ.

За його словами, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення та Міністерство юстиції України повинні більш жорстко реагувати на розпалювання вітчизняними ЗМІ міжрегіональної та міжнаціональної ворожнечі.

АР’ЄВ зауважив, що подібні прояви сьогодні можна спостерігати у Криму та південних регіонах України. «В одній із кримських газет я читав статтю, яка по суті сприяла розпалюванню міжрегіональної та міжнаціональної ворожнечі, проте написана вона була езоповою мовою – немає слів «кримські татари» чи «іслам». Тому притягнути до відповідальності тут важко. Якщо ж брати одеський канал «АТВ», то там усе більш відверто. І спроби притягнути телекомпанію до відповідальності були», - зазначив депутат.

На його думку, у подібних випадках слід позбавляти ліцензії.

«Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має виступати більш жорстко і, незважаючи ні на що, подавати документи до судів на позбавлення ліцензій. Мін’юст повинен теж більш жорстко реагувати на порушення ЗМІ. Він реєструє ці видання. Вони самі не приймають рішення, подають до суду, але ж повинні готувати відповідні подання тощо. Та якщо Нацрада ще якось реагує, то реакції Мінюсту я не бачу взагалі», - зауважив АР’ЄВ.

«Домовлятися можна з розумними й адекватними людьми, а коли порушується закон, іде відверте ігнорування вимог державних структур, треба застосовувати силу державної влади», - додав він.

На жаль, сказав він, в Україні будь-які речі, які стосуються дотримання закону, намагаються списати на політику. «Адже в нас усі сфери заполітизовані, у тому числі і мас-медіа», - зазначив депутат.

«У нас деякі ЗМІ розуміють свободу слова як вседозволеність і безвідповідальність. У нормальному ж суспільстві свобода слова передбачає відповідальність. Я б навів приклад західних газет, які робили карикатури щодо ісламу й отримали серйозні проблеми від уряду. Ніхто не кричав про утиск свободи слова чи політичне замовлення», - сказав АР’ЄВ.

«Журналістська революція 2004 року не перейшла на новий щабель. Анархія і крики «нас утискають», навіть коли самі порушують закон», - додав він.