Янукович: Тимошенко доведеться виконати закон
Лідер ПР проти підвищення цін на газ
Лідер Партії регіонів, кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає проти підвищення ціни на газ для населення країни, незважаючи на те, що це є однією з умов співпраці з Міжнародним валютним фондом.
«Я таку заяву (про необхідність повернення до питання підвищення ціни на блакитне паливо) розцінюю як знищення українського народу», - сказав кандидат у Президенти журналістам у Євпаторії.
«Піднімати ціни далі нікуди», - заявив він.
ЯНУКОВИЧ підкреслив, що перш ніж підвищувати ціну, потрібно збільшити заробітну плату й пенсії українцям.
«Це те, що ми пропонували, і те, від чого ми (Партія регіонів) не відступимо. ТИМОШЕНКО доведеться виконати цей закон (про підвищення соцстандартів)», - сказав лідер Партії регіонів.