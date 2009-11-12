Янукович: Тимошенко доведеться виконати закон

Лідер Партії регіонів, кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає проти підвищення ціни на газ для населення країни, незважаючи на те, що це є однією з умов співпраці з Міжнародним валютним фондом.

«Я таку заяву (про необхідність повернення до питання підвищення ціни на блакитне паливо) розцінюю як знищення українського народу», - сказав кандидат у Президенти журналістам у Євпаторії.

«Піднімати ціни далі нікуди», - заявив він.

ЯНУКОВИЧ підкреслив, що перш ніж підвищувати ціну, потрібно збільшити заробітну плату й пенсії українцям.

«Це те, що ми пропонували, і те, від чого ми (Партія регіонів) не відступимо. ТИМОШЕНКО доведеться виконати цей закон (про підвищення соцстандартів)», - сказав лідер Партії регіонів.