Янукович не бачить необхідності розширювати повноваження Криму

Кримській автономії не потрібні додаткові повноваження, вважає лідер Партії регіонів, кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Автономна Республіка Крим має досить повноважень, однак дуже важливо, щоб ці повноваження були на ділі, а не на словах», - сказав ЯНУКОВИЧ в Євпаторії, відповідаючи на запитання журналістів, чи потрібне автономії збільшення повноважень.

При цьому кандидат на пост Президента відзначив, що сьогодні «чимало положень Конституції (Криму), як і Конституції України, владою ігноруються».

«Якщо ця Конституція (автономії) виконуватиметься, і центральна влада до цього ставитиметься відповідно до закону, то цього питання (про необхідність розширити повноваження) не буде взагалі», - сказав ЯНУКОВИЧ.

Кажучи про кримські курорти, кандидат на пост глави країни відзначив: «Переваги клімату, ресурси для лікування людей - їх, звичайно, потрібно використовувати... Крим має свої сильні сторони, їх потрібно розвивати. Держава має створювати умови для цього: створювати пріоритетні програми та їх фінансувати».