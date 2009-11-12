Крим має досить повноважень - Янукович

Кримській автономії не потрібні додаткові повноваження, вважає лідер Партії регіонів, кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Автономна Республіка Крим має досить повноважень, однак дуже важливо, щоб ці повноваження були на ділі, а не на словах», - сказав ЯНУКОВИЧ сьогодні в Євпаторії, відповідаючи на запитання журналістів, чи потрібне автономії збільшення повноважень.

При цьому кандидат на пост Президента відзначив, що сьогодні «чимало положень Конституції (Криму), як і Конституції України, владою ігноруються».

«Якщо ця Конституція (автономії) виконуватиметься, і центральна влада до цього ставитиметься відповідно до закону, то цього питання (про необхідність розширити повноваження) не буде взагалі», - сказав ЯНУКОВИЧ.