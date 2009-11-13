Ющенко не віддав уряду «Артек»

Президент Віктор ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями Закон "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" для повторного розгляду Верховною Радою.

Законом передбачено, що "Артек" і "Молода гвардія" є державними підприємствами і відносяться до сфери управління центрального органу виконавчої влади, до предмету відання якого належать питання організації оздоровлення і відпочинку дітей України (Міністерство молоді та спорту).

Держава забезпечує підтримку держпідприємств як закладів оздоровлення і відпочинку дітей шляхом встановлення пільг з оподаткування, визначення особливостей правового режиму майна, закріпленого за цими дитячими центрами на праві господарського відання, та земельних ділянок, наданих їм у постійне користування.

"Прийнявши закон, яким вирішуються питання управління об`єктами державної власності, Верховна Рада України перевищила свої конституційні повноваження, чим порушила положення частини другої статті 6, частини другої статті 8, частини другої статті 19, статті 85 Конституції України", - вважає ЮЩЕНКО.

За його словами, частиною другою статті 19 Конституції визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені законами.

Як наголошує Президент, відповідно до статті 85 Конституції повноваження Ради обмежено лише тими, що віднесені до її відання. Раді не надано права здійснювати управління об`єктами державної власності.

Пропозиції ЮЩЕНКА під час розгляду закону на пленарному засіданні Ради представлятиме заступник глави Секретаріату - представник Президента у ВР Ігор ПОПОВ.

22 жовтня Верховна Рада ухвалила закон в цілому.