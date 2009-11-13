У президенти йдуть 18 кандидатів

Центральна виборча комісія завершила офіційну реєстрацію кандидатів на пост Президента України, зареєструвавши 18 кандидатів.

«Сьогодні завершується строк для реєстрації кандидатів на пост Президента України. Після спливу сьогоднішнього дня Центральна виборча комісія законом не наділена повноваженнями рішення реєстрації кандидатів… Ми можемо говорити про те, що 18 осіб - це те остаточне число, яке є за наслідками сьогоднішнього засідання», - сказав журналістам заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА.

Він наголосив, що у осіб, яким було відмовлено у реєстрації кандидатами на пост Президента, залишається можливість звертатись до суду та оскаржувати рішення ЦВК, але це не вплине на рішення Центрвиборчкому.

МАГЕРА повідомив, що до ЦВК загалом надійшло 67 заяв щодо реєстрації кандидатами на пост глави держави.

ЦВК зареєструвала 23 жовтня кандидатами у Президенти самовисуванця Олега РЯБОКОНЯ, народного депутата України (блок НУ-НС) Анатолія ГРИЦЕНКА, депутата ВР (блок НУ-НС), лідера «Фронту змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА та лідера Компартії Петра СИМОНЕНКА.

26 жовтня ЦВК зареєструвала кандидатом голову ВР України Володимира ЛИТВИНА, а 27 жовтня - Сергія ТІГІПКА та народного депутата України (позафракційна) Інну БОГОСЛОВСЬКУ.

28 жовтня ЦВК зареєструвала кандидатом лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, а 29 жовтня - чинного Президента Віктора ЮЩЕНКА.

30 жовтня ЦВК зареєструвала народного депутата (блок НУ-НС), лідера Української народної партії Юрія КОСТЕНКА та лідера Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА.

31 жовтня ЦВК зареєструвала кандидатом прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО.

2 листопада було зареєстровано лідера партії «Вільних демократів» Михайла БРОДСЬКОГО та депутата Київської міської ради Олександра ПАБАТА.

6 листопада ЦВК зареєструвала кандидатами у Президенти лідера Соціалістичної партії Олександра МОРОЗА та громадянина Василя ПРОТИВСІХ, який до 2 жовтня 2009 року носив прізвище ГУМЕНЮК.

10 листопада ЦВК зареєструвала кандидатом лідера Народно-демократичної партії Людмилу СУПРУН, а 11 листопада - мера Ужгорода Сергія РАТУШНЯКА.