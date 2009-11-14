Потяг відрізав ноги чоловікові

10:00, 14 листопада 2009
Крым
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Травмований у реанімації

У Криму маневровим потягом відрізало чоловікові ноги.

Як повідомляє прес-служба кримського управління МНС, інформація про нещасний випадок на залізничній товарній станції надійшла 13 листопада о 21.23.

39-річного чоловіка доставлено до реанімаційного відділення лікарні Красноперекопська з діагнозом «травматична ампутація обох ніг, травматичний шок».

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