Потяг відрізав ноги чоловікові

Травмований у реанімації

У Криму маневровим потягом відрізало чоловікові ноги. Як повідомляє прес-служба кримського управління МНС, інформація про нещасний випадок на залізничній товарній станції надійшла 13 листопада о 21.23. 39-річного чоловіка доставлено до реанімаційного відділення лікарні Красноперекопська з діагнозом «травматична ампутація обох ніг, травматичний шок».

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