У Чорному морі зник харків`янин

Рятувальники шукають мешканця Харкова, який зник при зануренні на Південному березі Криму, повідомляє прес-служба кримського управління МНС.

34-річний харків`янин зробив занурення з яхти «Яна», що вийшла з порту Ялти у напрямку гори Аю-Даг.

Розслідування події проводить гурзуфська міліція.

У неділю з настанням темноти пошукові роботи припинили. Їх поновили у понеділок.