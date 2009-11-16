У Чорному морі зник харків`янин
09:36, 16 листопада 2009Крым
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Рятувальники шукають мешканця Харкова, який зник при зануренні на Південному березі Криму, повідомляє прес-служба кримського управління МНС.
34-річний харків`янин зробив занурення з яхти «Яна», що вийшла з порту Ялти у напрямку гори Аю-Даг.
Розслідування події проводить гурзуфська міліція.
У неділю з настанням темноти пошукові роботи припинили. Їх поновили у понеділок.
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