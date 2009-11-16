Автівка влетіла в дерево: загинув водій
11:34, 16 листопада 2009Крым
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Двоє людей травмовані
Одна людина загинула і двоє травмовані через наїзд легкового автомобіля на дерево в північному Криму.
«Форд» виїхав за межі проїжджої частини і врізався в дерево вночі 15 листопада на трасі Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта, повідомляє прес-служба ДАІ.
21-річний водій, мешканець Джанкойського району Криму, від отриманих травм помер у лікарні.
23-річний і 21-річний пасажири автівки отримали струси головного мозку і переломи.
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