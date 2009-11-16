Автівка влетіла в дерево: загинув водій

Одна людина загинула і двоє травмовані через наїзд легкового автомобіля на дерево в північному Криму.

«Форд» виїхав за межі проїжджої частини і врізався в дерево вночі 15 листопада на трасі Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта, повідомляє прес-служба ДАІ.

21-річний водій, мешканець Джанкойського району Криму, від отриманих травм помер у лікарні.

23-річний і 21-річний пасажири автівки отримали струси головного мозку і переломи.