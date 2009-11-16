Рух транспорту обмежать у Криму через прем`єрів СНД

У Криму в дні проведення засідання ради глав урядів країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав очікуються тимчасові обмеження руху транспорту, повідомила прес-служба ДАІ автономії.

«На автодорозі Сімферополь (від аеропорту «Центральний») – Алушта – Ялта – Севастополь (від аеропорту «Бельбек») можуть вводитися тимчасові обмеження руху транспорту», – зазначили в Державтоінспекції.

ДАІ рекомендує водіям 18, 19, 20 листопада обмежити рух цими напрямками.

«За ненадання переваги в русі транспортним засобам, які рухаються з включеними спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями, передбачено штраф у розмірі до 680 грн. або громадські роботи на строк до 40 годин», – нагадали в Державтоінспекції.

Додаткова інформація за телефоном «гарячої лінії»: (0652) 550161.

Засідання глав урядів пройде в Ялті. «Серед основних питань – спільні заходи країн СНД із подолання негативних наслідків світової фінансової кризи, ефективність взаємодії в економічній сфері, співпраця у сфері енергетики, інновацій, регулювання міграційних процесів, а також питання фінансового характеру», – повідомили в прес-службі ялтинської мерії.