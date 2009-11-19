Росія і Україна повинні разом зустріти 65-у річницю Перемоги - Путін

Російській Федерації і Україні слід разом гідно зустріти 65-у річницю Перемоги у Великій Вітчизняній війні, яка відзначатиметься у травні 2010 року, вважає прем`єр РФ Володимир ПУТІН.

«Наш обов’язок - зустріти це свято разом, гідно і шанобливо по відношенню до ветеранів, до нашої спільної історичної пам`яті», - сказав глава російського уряду на спільній з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО прес-конференції за підсумками двосторонніх переговорів у Ялті.

Також прем`єр РФ нагадав про ювілей письменника Антона Чехова, який відзначатиметься у січні наступного року. ПУТІН нагадав, що Чехов довгі роки жив і працював у Ялті.

«У січні 2010 року виконується 150 років від дня народження Антона Павловича Чехова», - сказав ПУТІН.

Він повідомив, що під час робочої вечері з ТИМОШЕНКО обговорить питання спільних дій у рамках ювілею. «У нас буде час поговорити, як ми спільно діятимемо», - сказав російський прем`єр.

«Йдеться про знакові віхи нашої історії. Про те, що нас (Росію і Україну) дійсно на століття об`єднує», - підкреслив ПУТІН.