Путін з Ялти порадив Ющенку і Саакашвілі зустрічатися без краваток

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН з іронією прокоментував візит в Україну Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ, порадивши керівнику української держави Віктору ЮЩЕНКУ зустрічатися з ним без краваток.

"Двом президентам краще проводити вечерю, якщо вони вечерятимуть, без краваток, краватки нині в ціні. Не приведи Господи... Ну, ви мене розумієте", - сказав ПУТІН.

Кадри, коли СААКАШВІЛІ перед одним із інтерв’ю від хвилювання жував свою кроватку, обійшли в 2008 році весь світ.

"Зжере гість ЮЩЕНКА ще його краватку", - додав він.

"Чим займалися наші колеги - гадки не маю, але, думаю, що двом президентам завжди є про що поговорити, щось обговорити, кудись сходити. “Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, что вместе продули они", - сказав ПУТІН на спільній з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО прес-конференції у Ялті, коментуючи на прохання журналістів зустріч ЮЩЕНКА і СААКАШВІЛІ.

При цьому російський прем`єр зазначив, що його зустріч з ТИМОШЕНКО була корисною, оскільки вирішувалися важливі питання, які стосуються РФ і України.

"Я знаю, чим ми займалися... Ми говорили про співпрацю в космосі, машинобудуванні, енергетиці, в авіабудуванні", - сказав ПУТІН.