Тимошенко: cуверенітет України має підтримуватися енергонезалежністю

Для України концепція співпраці СНД у сфері енергетики цікава з точки зори створення власного ядерного паливного циклу, заявила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

«Для України положення підписаних документів конвертуються в нашу давню мрію, і зокрема в план створення власного ядерного паливного циклу», - сказала глава українського уряду на прес-конференції в Ялті за підсумками засідання прем`єрів країн СНД.

20 листопада прем`єри СНД ухвалили рішення обговорити і прийняти концепцію співпраці у сфері енергетики, але план заходів щодо її реалізації направити на доопрацювання.

ТИМОШЕНКО зазначила, що Україні «надзвичайно важливо брати участь в єдиному центрі збагачення урану, надзвичайно важливо побудувати власний завод з виробництва ядерного палива».

Вона також наголосила на важливості спільних зусиль, зокрема з Росією, для добудови двох блоків Хмельницької АЕС - третього і четвертого.

«Наш політичний суверенітет має підтримуватися нашою енергетичною незалежністю і максимальною самодостатністю», - сказала глава Кабміну.

Голова виконавчого комітету СНД Сергій ЛЕБЕДЄВ повідомив на прес-конференції, що концепція співпраці у сфері енергетики передбачає «спільне створення енергетичних об`єктів». Важливим пунктом концепції є також спільний пошук і використання країнами альтернативних джерел енергії, спільне використання ліній електропередач.

Уряд постановою від 23 вересня 2009 року затвердив Державну цільову економічну програму «Ядерне паливо України». Документом передбачено, що Україна має намір спрямувати 13,5 млрд. грн. на створення елементів ядерного паливного циклу до 2014 року.

Програмою, зокрема, передбачено будівництво до 2013 року першої черги заводу з фабрикації ядерного палива, будівництво підприємства з виробництва комплектуючих елементів для тепловиділяючих складок з цирконієвого прокату, технічне переоснащення і модернізація існуючих цирконієвих виробництв, збільшення видобутку уранової руди до 1,25 млн. тонн на рік, концентрату урану - до 1880 тонн на рік.

Програма розрахована на 2009-2013 роки. Обсяг фінансування програми зі спеціального фонду держбюджету прогнозується на рівні 4,335 млрд. грн. Крім того, з інших джерел планується залучити 9,215 млрд. грн.

На даний момент монопольним постачальником ядерного палива на українські АЕС є російська корпорація «ТВЕЛ».

Термін дії довгострокового контракту на постачання ядерного палива між НАЕК «Енергоатом» і ВАТ «ТВЕЛ» закінчується 1 січня 2010 року.