10 тисяч вольт вбили підлітка
14:43, 22 листопада 2009Крым
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Заліз до трансформаторної підстанції
Підліток загинув від удару електричним струмом у Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Нещасний випадок стався у суботу в Кіровському районі.
15-річний кримчанин через люк проник до трансформаторної підстанції (напруга – 10 тисяч вольт), де його уразило струмом.
Підліток помер на місці події. Рятувальники дістали тіло загиблого.
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