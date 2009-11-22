10 тисяч вольт вбили підлітка

Заліз до трансформаторної підстанції

Підліток загинув від удару електричним струмом у Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС. Нещасний випадок стався у суботу в Кіровському районі. 15-річний кримчанин через люк проник до трансформаторної підстанції (напруга – 10 тисяч вольт), де його уразило струмом. Підліток помер на місці події. Рятувальники дістали тіло загиблого.

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