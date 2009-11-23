Тимошенко недовиконала вказівки Ющенка на зустрічі з Путіним

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО у ході переговорів з главою уряду Росії Володимиром ПУТІНИМ 19 листопада у Ялті виконала лише частину директив, даних їй Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ, заявив представник глави держави з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Безумовно, директиви на ці переговори Президентом були дані, проте, з того, що нам відомо, підкреслюю, поки лише із засобів масової інформації, - виконана лише невелика частина цих директив», - заявив СОКОЛОВСЬКИЙ в коментарі УНІАН.

Він не став уточнювати, які саме вказівки одержала ТИМОШЕНКО від ЮЩЕНКА, підкресливши, що виконана частина директив, пов`язана, зокрема, із застосуванням штрафних санкцій за недобір газу.

«Причому, хочу підкреслити, що досягнута усна домовленість, а де-юре питання так і не врегульоване», - сказав СОКОЛОВСЬКИЙ.

19 листопада у Ялті ТИМОШЕНКО та ПУТІН домовилися про не стягнення штрафів з НАК «Нафтогаз» за недобір газу в 2009 році, про підвищення тарифів на транзит газу через українську територію на 60% і про скорочення обсягів закупівлі газу «Нафтогазом» у 2010 році до необхідної Україні кількості з тим, щоб не було необхідності штрафувати НАК за недобір.

23 листопада керівник «Нафтогазу» Олег ДУБИНА повідомив, що 24 листопада у ході переговорів у Москві керівництво НАК і ВАТ «Газпром» планують підписати документи, які підтверджують відмову російської сторони застосовувати штрафні санкції за недобір Україною газу в 2009 році.