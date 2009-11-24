20 незаконних мігрантів покарали

Двадцять іноземців, в основному вихідців з Середньої Азії, притягнули прикордонники Азово-Чорноморського регіонального управління до адмінвідповідальності за порушення правил перебування в Україні.

"За минулу добу в пунктах пропуску через держкордон за порушення правил перебування в Україні притягнені до адміністративної відповідальності 20 іноземних громадян", - повідомила у вівторок прес-служба управління.

10 особам заборонили в`їзд до України строком від одного до п`яти років. Загальна сума штрафів склала майже 10,9 тисяч гривень.

Через державний кордон не пропустили сім потенційних незаконних мігрантів.