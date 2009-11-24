На мерію Сімферополя завели два десятки справ
12:23, 24 листопада 2009Крым
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Міліція обіцяє продовження
Міліція Криму стверджує, що її слідче управління порушило 21 кримінальну справу "за фактами порушень законодавства" сімферопольським міськвиконкомом.
Ще одна справа була порушена прокуратурою Сімферополя, йдеться у повідомленні прес-служби кримського управління МВС.
"15 матеріалів, які містять ознаки злочинів, направлено до прокуратури для ухвалення рішень. Проте знаходяться там без руху", - заявили в міліції.
Ще 56 матеріалів планується направити в слідчі підрозділи міліції і прокуратури.
"У стадії перевірки знаходиться 126 інформацій", - додали правоохоронці.
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