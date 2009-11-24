На мерію Сімферополя завели два десятки справ

Міліція Криму стверджує, що її слідче управління порушило 21 кримінальну справу "за фактами порушень законодавства" сімферопольським міськвиконкомом.

Ще одна справа була порушена прокуратурою Сімферополя, йдеться у повідомленні прес-служби кримського управління МВС.

"15 матеріалів, які містять ознаки злочинів, направлено до прокуратури для ухвалення рішень. Проте знаходяться там без руху", - заявили в міліції.

Ще 56 матеріалів планується направити в слідчі підрозділи міліції і прокуратури.

"У стадії перевірки знаходиться 126 інформацій", - додали правоохоронці.