На мерію Сімферополя завели два десятки справ

12:23, 24 листопада 2009
Крым
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Міліція обіцяє продовження

Міліція Криму стверджує, що її слідче управління порушило 21 кримінальну справу "за фактами порушень законодавства" сімферопольським міськвиконкомом. 

Ще одна справа була порушена прокуратурою Сімферополя, йдеться у повідомленні прес-служби кримського управління МВС. 

"15 матеріалів, які містять ознаки злочинів, направлено до прокуратури для ухвалення рішень. Проте знаходяться там без руху", - заявили в міліції. 

Ще 56 матеріалів планується направити в слідчі підрозділи міліції і прокуратури.

"У стадії перевірки знаходиться 126 інформацій", - додали правоохоронці.

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