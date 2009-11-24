В Керчі згорів бар (фото)
13:14, 24 листопада 2009Крым
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Бійці дві години боролися з вогнем
В центрі Керчі сьогодні горів бар, постраждалих немає.
Інформація про подію в будівлі розважального закладу «Фараон» надійшла о 5.30, повідомляє прес-служба кримського управління МНС.
Площа пожежі в споруді старого типа склала більш як 600 квадратних метрів.
«Від високої температури плавилися металеві меблі», - відзначили рятувальники.
На кухні знайшли і вилучили три газові балони. Бійці МНС близько двох годин боролися з вогнем. Причина пожежі і збиток встановлюються.
Будівлі по сусідству не постраждали.
Фото Керч - це моє місто
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