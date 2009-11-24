В Керчі згорів бар (фото)

В центрі Керчі сьогодні горів бар, постраждалих немає.

Інформація про подію в будівлі розважального закладу «Фараон» надійшла о 5.30, повідомляє прес-служба кримського управління МНС.

Площа пожежі в споруді старого типа склала більш як 600 квадратних метрів.

«Від високої температури плавилися металеві меблі», - відзначили рятувальники.

На кухні знайшли і вилучили три газові балони. Бійці МНС близько двох годин боролися з вогнем. Причина пожежі і збиток встановлюються.

Будівлі по сусідству не постраждали.

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