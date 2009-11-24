Ющенко назвав принизливим тон переговорів Тимошенко і Путіна в Ялті

Президент Віктор ЮЩЕНКО вважає принизливою тональність переговорів прем’єр-міністрів України і Росії Юлії ТИМОШЕНКО і Володимира ПУТІНА в Ялті.

«Мені принизливо коментувати тональність переговорів прем’єр-міністрів України та Росії», - сказав він на брифінгу.

«Якщо ви не зрозуміли тональність з новин, якщо вас це не принизило, то мені додати нічого», - заявив ЮЩЕНКО.

Він вкотре зазначив, що на початку року ТИМОШЕНКО підписала з російською стороною газові угоди, відповідно до яких Україна не має можливості отримати економічну самостійність. За словами Президента, переговори були проведені не компетентно й ухвалені рішення протирічать національним інтересам країни.