Президент комітету регіонів ЄС відвідає Крим

Президент Комітету регіонів ЄС Люк Ван ден БРАНДЕ проведе перемовини щодо Східного партнерства з місцевими та політичними лідерами під час свого офіційного візиту до Криму.

«Східне партнерство має створити умови для того, аби міжурядова система співпраці спрямовувалася на забезпечення діалогу між громадянами і стала платформою співпраці між ЄС та країнами Східного партнерства. Ініціатива має сприяти спільному залученню органів місцевої та регіональної влади цих країн до практичних та узгоджених проектів. Ці проекти мусять бути частиною загальної стратегії, заснованої на потребах громадян та принципі солідарності», - сказав Ван ден БРАНДЕ.

Як повідомили у Представництві Єврокомісії в Україні, візит 26-28 листопада відбувається у рамках пріоритетів політичної програми президента комітету щодо налагодження ближчих відносин між органами регіональної та місцевої влади країн Східного партнерства та Комітетом регіонів ЄС.

Ван ден БРАНДЕ проведе переговори з головою Ради міністрів Криму Віктором ПЛАКІДОЮ та головою Верховної Ради АРК Анатолієм ГРИЦЕНКОМ, а також зустрінеться з членами меджлісу кримських татар, мером Ялти і головою Севастопольської міської державної адміністрації.