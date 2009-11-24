Більше половини українців вважають мовне питання неактуальним

54,7% українців вважає, що мовне питання неактуальне – кожен говорить тією мовою, якою хоче, і зараз є багато важливіших проблем. Про це свідчать результати опитування, проведеного „Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики.

При цьому, згідно з опитування, 14,7% дотримується думки, що мовне питання – це невідкладна проблема, яка потребує негайного вирішення; 28,3% респондентів вважає, що мовне питання потребує свого розв’язання, але з цим можна почекати (2,3% не змогли визначитись).

Відносна більшість (41,2%) вважає, що змінювати статус російської мови не треба – хай все залишається як зараз: українська мова – єдина державна, російська – має гарантії вільного розвитку. При цьому на думку 35,8% опитаних треба, щоб і російська, і українська мови були державними в усій країні: 20,4% – українська мова – єдина державна, а у регіонах компактного проживання росіян російська мова може бути визнана офіційною (2,6% не змогли визначитись).

Найбільша кількість прихильників незмінності статусу російської мови в Західному (73%) та Центральному (55,3%) регіонах (у Південному та Східному регіонах відповідно 20,2% та 15,3%).

„Українське демократичне коло” провело всеукраїнське опитування 12-18 листопада. Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. За місцем проживання опитано 1200 респондентів віком від 18 років і старше.

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