Вогонь забрав життя двох людей

Дві людини загинули при пожежі в приватному будинку в центральній частині Криму.

Як повідомляє прес-служба кримського управління МНС, інформація про трагедію в Красногвардійському районі надійшла у вівторок.

Причини виникнення вогню, смерті жінки і чоловіка встановлюються.

Вони ніде не працювали і зловживали спиртними напоями, заявляють сусіди.