Вогонь забрав життя двох людей

11:00, 25 листопада 2009
Крым
0 0

Трагедія в приватному будинку

Дві людини загинули при пожежі в приватному будинку в центральній частині Криму. 

Як повідомляє прес-служба кримського управління МНС, інформація про трагедію в Красногвардійському районі надійшла у вівторок. 

Причини виникнення вогню, смерті жінки і чоловіка встановлюються. 

Вони ніде не працювали і зловживали спиртними напоями, заявляють сусіди.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter