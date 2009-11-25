Вогонь забрав життя двох людей
11:00, 25 листопада 2009Крым
0 0
Трагедія в приватному будинку
Дві людини загинули при пожежі в приватному будинку в центральній частині Криму.
Як повідомляє прес-служба кримського управління МНС, інформація про трагедію в Красногвардійському районі надійшла у вівторок.
Причини виникнення вогню, смерті жінки і чоловіка встановлюються.
Вони ніде не працювали і зловживали спиртними напоями, заявляють сусіди.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter