Тернопільщина передала книги «гардемаринам» Севастополя
Ліцей працює з вересня
Тернопільщина передала книги місцевих авторів для першого в Україні військово-морського ліцею в Севастополі.
50 книг передано в рамках акції “Подаруй книгу українському гардемаринові!”, метою якої є наповнити бібліотеку у військово-морському ліцеї, де формується майбутнє українського флоту, повідомили в прес-службі облдержадміністрації.
Тернопільська адміністрація передала книги на історичну, військову тематику, пригодницьку літературу, а також наукові та навчальні книги.
Севастопольський військово-морський ліцей розпочав функціонування у вересні 2009 року.
Він є державним загальноосвітнім навчальним закладом 3-го ступеня з поглибленою військово-професійною спрямованістю навчання та допрофесійною підготовкою. Навчання в ліцеї дає змогу отримати повну середню освіту учнями загальноосвітніх шкіл після 9-го класу з терміном навчання два роки.
Навчальний заклад створено з метою формування в молоді патріотичної свідомості, національної гідності, любові до військової служби та флотських традицій, свідомого прагнення до оволодіння професією офіцера Військово-морських сил України.