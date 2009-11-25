Тернопільщина передала книги «гардемаринам» Севастополя

Тернопільщина передала книги місцевих авторів для першого в Україні військово-морського ліцею в Севастополі.

50 книг передано в рамках акції “Подаруй книгу українському гардемаринові!”, метою якої є наповнити бібліотеку у військово-морському ліцеї, де формується майбутнє українського флоту, повідомили в прес-службі облдержадміністрації.

Тернопільська адміністрація передала книги на історичну, військову тематику, пригодницьку літературу, а також наукові та навчальні книги.

Севастопольський військово-морський ліцей розпочав функціонування у вересні 2009 року.

Він є державним загальноосвітнім навчальним закладом 3-го ступеня з поглибленою військово-професійною спрямованістю навчання та допрофесійною підготовкою. Навчання в ліцеї дає змогу отримати повну середню освіту учнями загальноосвітніх шкіл після 9-го класу з терміном навчання два роки.

Навчальний заклад створено з метою формування в молоді патріотичної свідомості, національної гідності, любові до військової служби та флотських традицій, свідомого прагнення до оволодіння професією офіцера Військово-морських сил України.