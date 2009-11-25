Портам Ялти та Феодосії надали акваторії

Уряд України надав акваторії у користування держпідприємствам "Феодосійський морський торговий порт" і "Ялтинський морський торговий порт" за умови недопущення надалі передачі акваторії або її частині іншим суб`єктам господарювання.

Постанови Кабінету міністрів розміщені на сайті Верховної Ради.

Феодосійському порту надана у користування акваторія, розташована в західній частині Феодосійської затоки і далі уздовж берегової лінії і лінії меж причалів, затверджені координати. Також передана акваторія зовнішнього рейду, акваторія пірсу портопункту в смт Коктебель та акваторія пірсу портопункту Кримське Примор`я в Курортном.

Ялтинському порту передана акваторія уздовж берегової лінії і лінії меж причалів з координатами, визначеними документом. Також передана акваторія портопунктів Алупка, Алушта, Нікітський ботанічний сад, Гурзуф, Ластівчине гніздо, Лівадія, Малореченське, Місхор, Партеніт, Професорський куточок, Сімеїз, Судак, Золотий пляж (з показниками координат).