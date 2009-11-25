На кого може грати грипозна паніка

40,3% українців вважають епідемію грипу і ГРВІ політичним ходом з метою відвернути увагу людей від важливіших проблем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив журналістам генеральний директор «ФОМ-Україна» Олександр БУХАЛОВ.

Згідно з опитуванням, представленим БУХАЛОВИМ, 25,6% респондентів вважають ситуацію 2009 року звичайною сезонною ситуацією, 21,7% - звичайною сезонною ситуацією в умовах непідготовленості влади до неї, 9,2% - епідемією грипу в Україні. Важко відповісти 2,8%.

60,8% вважають, що у зв`язку з розповсюдженням грипу в Україні існує паніка, водночас 39,2% такої паніки не бачать.

З тих, хто вважає, що паніка є, 50% упевнені, що вона пов`язана з нагнітанням ситуації у ЗМІ, 22,4% - панікою представників влади, 16,5% - відсутністю ліків в аптеках, 7,5% - штучно створеною політиками панікою, 5,7% - високою смертністю серед хворих на простудні захворювання. Чутки, дезінформованість населення - 2,4%.

Крім того, дослідження проводилося з питання, кому з українських політиків найбільше вигідна паніка серед населення. 37,2% опитаних назвали таким політиком Юлію ТИМОШЕНКО, 15,4% - Віктора ЮЩЕНКА, 8,7% - Віктора ЯНУКОВИЧА, 0,6% - Арсенія ЯЦЕНЮКА, 0,9% - Володимира ЛИТВИНА. При цьому 23,1% відповіли, що паніка вигідна всім, 0,7% заявили, що вигідна бізнес-структурам, 0,3% - Партії регіонів без уточнення прізвищ і 0,2% - уряду. Нікому не вигідно - 3,9% опитаних.

Дослідження проводилося 18-19 листопада методом телефонного опитування. Було опитано 1 тис. респондентів у 85 містах України, населення яких перевищує 100 тис. людей. Похибка вибірки становить плюс-мінус 3,2%.