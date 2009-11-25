У Керчі відродили піонерство

Міську піонерську організацію відродили в Керчі.

"День 25 листопада 2009 року ввійде до новітньої історії міста-героя як другий день народження міської піонерської організації", - повідомила прес-служба кримського республіканського комітету Компартії України.

На зльоті, присвяченому прийому майже 400 дітей Керчі в піонерську організацію Криму імені Леніна, прийнято рішення про створення міської організації.

"У кожній школі Керчі тепер функціонують піонерські організації", - стверджує Реском.

Ініціатива відродити організацію в Керчі належить лідерові кримських комуністів Леоніду ГРАЧУ.