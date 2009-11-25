У Керчі відродили піонерство

15:33, 25 листопада 2009
Крым
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Ініціатива Леоніда Грача

Міську піонерську організацію відродили в Керчі.

"День 25 листопада 2009 року ввійде до новітньої історії міста-героя як другий день народження міської піонерської організації", - повідомила прес-служба кримського республіканського комітету Компартії України. 

На зльоті, присвяченому прийому майже 400 дітей Керчі в піонерську організацію Криму імені Леніна, прийнято рішення про створення міської організації.  

"У кожній школі Керчі тепер функціонують піонерські організації", - стверджує Реском. 

Ініціатива відродити організацію в Керчі належить лідерові кримських комуністів Леоніду ГРАЧУ.

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