В Азовському морі потонув теплохід

Теплохід Santa Victoria зіткнувся в середу з судном Beryl, що стояв на якорі в Азовському морі, воно отримало пошкодження і потонуло, постраждалих немає, повідомляє прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України.

Теплохід "Беріл" під прапором Сьерра-Леоне був завантажений металобрухтом. На борту перебували 11 членів екіпажу (громадянини Азербайджану та Грузії) і лоцман.

Судно "Санта Викторія" під прапором Коморських островів прямувало під лоцманським проведенням з російського порту Єйськ з вантажем пшениці. На борту були 14 членів екіпажу, громадяни України, і лоцман.

Люди з Beryl врятовані, вони знаходяться на Santa Victoria.

Внаслідок зіткнення судно Santa Victoria одержало пошкодження носової частини, пробоїну вище ватерлінії та втратило якір, зазначили в Мінтрансі.

"Оператором судна запропоновано здійснити перехід Santa Victoria до порту Керч для розслідування аварії і репатріації врятованого екіпажу", - йдеться у повідомленні.

До теплоходу ошвартувалося судно Вельбот-59 під прапором Росії, яке висадило на борт оглядову групу прикордонників. Вони вимагали від капітана Santa Victoria здійснити перехід до російського порту Темрюк для розслідування події.

Як повідомляє російський Мінтранс, Beryl - суховантаж, 1969 року. Судновласник - MELITA MARITIME, Туреччина. Він здійснював рейс Ростов-на-Дону - Ізміт (Туреччина).

Santa Victoria, тип - суховантаж, 1969 року, судновласник - DEVA-N Ltd, Домініка. Йшов з Ейська в Самсун (Туреччина).

"Beryl стояв на якорі в 1,5 милях на захід від рекомендованого шляху №53, Santa Victoria йшов по рекомендованій дорозі на Керченську протоку", - відзначає Мінтранс.

Сигналів лиха суховантажи не подавали. "Про подію стало відомо з прослухування радіоефіру", - додали в російському відомстві.

За інформацією капітана Santa Victoria, на судні "водотечності немає, пошкодження незначні, допомога не потрібна".

Як повідомляє РІА Новини, до району затонулого судна відправлені водолази. Вони обстежать суховантаж і зроблять висновок, є там витік нафтопродуктів чи немає.