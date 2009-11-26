Литвин ухилився від розмов про Гонгадзе

Голова Верховної Ради, кандидат на пост Президента України Володимир ЛИТВИН ухилився від відповіді на питання, чи викликали його до генеральної прокуратури у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

«Це не та проблема, якою я переймаюся. Я не бачу абсолютно жодних підстав, щоб перейматися цією темою», - відповів ЛИТВИН на прес-конференції в Сімферополі на питання, чи запрошували його до ГПУ і якою буде реакція.

За даними газети «Сегодня», в Генпрокуратурі завершено переклад результатів фоноскопічної експертизи плівок екс-майора держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА з англійської на українську мову.

Із компетентних джерел у правоохоронних органах виданню стало відомо: експерти підтвердили достовірність голосів Леоніда КУЧМИ, Володимира ЛИТВИНА, Юрія Кравченко, інших відомих в Україні людей, таємно записаних МЕЛЬНИЧЕНКОМ.

«Генпрокуратура мовчить, щоб не зробити якогось різкого руху, який буде дуже дорого коштувати і МЕДВЕДЬКО, і його заступнику ГОЛОМШІ, куратору справи Гонгадзе, - цитує видання одного з колишніх заступників генпрокурора. - Але насправді ГПУ визначається, як бути з ЛИТВИНИМ, який не з’являється до керівника слідчої групи Олександра ХАРЧЕНКА. З одного боку, спікер - один із ключових фігурантів справи Гонгадзе, з іншого - особа недоторканна. Його не можна доставити до ХАРЧЕНКА примусово. Але слідство все одно до нього підбирається. І йому краще прийти самому».