Справу педофілів до виборів розслідувати не будуть?

Адвокат матері постраждалих від насильства дітей Олени ПОЛЮХОВИЧ Андрій ЦИГАНКОВ упевнений, що до президентських виборів справа не матиме остаточного рішення.

«На сьогоднішній день відсутній чіткий порядок розслідування цієї справи, і вона буде відкладена до 17 січня... Є факти, що вона не проводиться. З яких причин - невідомо», - сказав ЦИГАНКОВ на прес-конференції в УНІАН.

Коментуючи інформацію в ЗМІ, що його підзахисна і потерпілі діти на переконання слідчих прокуратури повинні пройти психолого-психіатричну експертизу, адвокат сказав, що такі дії не передбачені чинним законодавством, оскільки «на сьогоднішній день не стоїть питання про неосудність дітей і Олени». При цьому він висловив сумнів, що подібна процедура у разі її проведення не буде заангажованою.

Думку ЦИГАНКОВА підтримала і сама ПОЛЮХОВИЧ, зазначивши, що вона вимушена погодитися на цю експертизу «себе і дітей», навіть, незважаючи на те, що поки не одержувала офіційного повідомлення. «У мене немає підстав стверджувати, що подібна експертиза буде проведена адекватно і немає впевненості, що її висновок вже не підготовлено», - сказала вона.

При цьому ПОЛЮХОВИЧ наголосила, що не мала наміру виносити те, що сталося з її дітьми, на люди, якби правоохоронні органи, до яких вона зверталася, належним чином поставилися до її заяв.

Кажучи про просування розслідування, ПОЛЮХОВИЧ висловила сумнів, що хтось може спеціально йому заважати. «Я не думаю, що хтось ставить палиці в колеса, а є думка, а чи бути слідству взагалі», - сказала вона, додавши при цьому, що на сьогоднішній день на неї чиниться тиск з боку правоохоронних органів. Зокрема, за її словами, це виявляється в «рекомендаціях» змінити адвокатів.

На питання, що вчинить у разі, якщо ця справа не знайде логічного завершення і винні не будуть покарані, мати відповіла: «Ніякого самосуду ніколи не буде... Я просто чекаю на суд».

13 жовтня народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх в «Артеку». Керівництво «Артеку» заявило, що розбещення до центру не має ніякого відношення.

Пізніше стало відомо, що депутат Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО направляв численні звернення до Президента, Генпрокуратури і МВС. Він також заявив, що у скандалі фігурують три народних депутати.

14 жовтня глава МВС Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що висунуто звинувачення і було затримано батька двох неповнолітніх дітей, троє працівників «Артеку» проходять у справі як свідки.

За словами ЛУЦЕНКА, з’ясовано, що батько розлучився з дружиною, однак вона інколи дозволяла йому брати дітей з собою на відпочинок. Як зазначив ЛУЦЕНКО, постраждалі діти свого часу були усиновлені подружжям.

Встановлено, що дітей вивозили на приватну квартиру, де батько та інші невстановлені поки особи здійснювали з ними дії, які кваліфікуються як розбещення.