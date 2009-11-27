Севастополь співпрацюватиме з Саратовською областю Росії

21:38, 27 листопада 2009
Крым
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Угода буде розвивати ділові відносини

Севастопольська міська державна адміністрація підписала з урядом Саратовської області угоду про співпрацю.

Документ підписали перший заступник голови міськдержадміністрації Владимир КАЗАРІН і віце-губернатор - перший заступник голови уряду Саратовської області Олександр БАБІЧЕВ.

КАЗАРІН зазначив, що підписання угоди стало природним і органічним продовженням разових спільних проектів, серед яких одним із найуспішніших став діючий Севастопольський філіал Саратовського державного соціально-економічного університету.

«Його ефективна і плідна робота стала приводити інші проекти в наше місто. Всі ми знаємо, з якою любов`ю севастопольці зустріли проект віртуального Російського музею з Санкт-Петербурга, який на базі філіалу знайшов постійне місцеперебування. Ми дали приклад усій Україні: слідом за нами такі віртуальні філіали стали відкривати Запоріжжя, Київ та інші», -  КАЗАРІН.

Зі свого боку, БАБІЧЕВ наголосив на важливості підписання даної угоди, яка дозволить розвивати не лише культурні, але й торговельні і ділові відносини.

«Саратовська область динамічно розвивається: ми за останні три роки втричі збільшили наш бюджет, перед кризою він був понад 70 мільярдів рублів», - зазначив БАБІЧЕВ.

За його словами, «саратовці ставляться до Севастополя не тільки як до міста бойової слави... Підписання угоди дасть можливість також відкрити тут торгове представництво».

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