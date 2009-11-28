Мисливці пострілялися через будівлю в Криму

Дві громадські організації - кримська та українська - 5 років не можуть поділити майно. Суперечка за адміністративну будівлю у Сімферополі переросла у сутичку та стрілянину, повідомляє канал 24

Сторони втихомирювали міліція та Беркут. 5 людей затримали, ще троє - у лікарні. Хто саме стріляв, поки невідомо.

Заступник начальника міліції Криму Микола Федорян: “Стріляли зі стартових пістолетів Zaraki, які перероблені під патрон з резиновою кулею. На території України продаж таких пістолетів заборонено, але ті хто раніше купив, вони ще в них є”.

Голова Кримської організації мисливців та рибалок Володимир Капітонов: “Це просто-напросто справжній рейдерський захід”.

Голова Української організації мисливців та рибалок Анатолій Пащенко: “Сьогодні зібралися збори, узгодили роботу на 2009-2010 рік, і робота буде організовуватися згідно з тим планом, який відповідає вимогам статуту Українського товариства мисливців та рибалок”.

Обидві сторони запевняють, що мають рішення судів на право власності на будівлю та майно.

Мисливці написали звернення до генпрокуратури України та міліції Криму з проханням втрутитися в ситуацію та вирішити конфлікт.