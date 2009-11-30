Газ вбив 4 людей у Севастополі
10:31, 30 листопада 2009Крым
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Правоохоронці встановлюють обставини
Четверо осіб загинуло, ймовірно, внаслідок отруєння чадним газом у житловому будинку в Севастополі, повідомляє прес-служба МНС.
Тіла виявлено у неділю у квартирах на першому та другому поверхах у будинку у Нахімовському районі. Ознак пожежі та загоряння не зафіксовано.
Крім того, двох жінок цього ж будинку госпіталізовано до лікарні з діагнозом “отруєння чадним газом легкого ступеню”.
Правоохоронцями встановлюються обставини надзвичайної події.
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