Газ вбив 4 людей у Севастополі

Четверо осіб загинуло, ймовірно, внаслідок отруєння чадним газом у житловому будинку в Севастополі, повідомляє прес-служба МНС.

Тіла виявлено у неділю у квартирах на першому та другому поверхах у будинку у Нахімовському районі. Ознак пожежі та загоряння не зафіксовано.

Крім того, двох жінок цього ж будинку госпіталізовано до лікарні з діагнозом “отруєння чадним газом легкого ступеню”.

Правоохоронцями встановлюються обставини надзвичайної події.